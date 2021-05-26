В Кузбассе росгвардейцы задержали злоумышленников, пытавшихся похитить строительные материалы

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемых, которые пытались похитить утеплитель с территории пейнтбольного клуба.

За помощью к правоохранителям обратился предприниматель, который обнаружил, что на его частной территории двое неизвестных при помощи инструментов распиливали хранящийся строительный утеплитель. Потерпевший сразу же сообщил о случившемся стражам правопорядка.

Прибывший для проверки информации спустя несколько минут экипаж Росгвардии с поличным задержал злоумышленников. Ими оказались 29-летний и ранее судимый 30-летний местные жители. Предварительно установлено, что подозреваемые привезли на территорию бензиновый генератор и при помощи болгарки распили строительный материал с целью хищения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан сотрудникам органов внутренних дел.