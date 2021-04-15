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В Кузбассе росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного мужчины

В Белове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал нетрезвого злоумышленника, который грозил физической расправой местной жительнице.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый частный дом. На приусадебном участке стражи правопорядка обнаружили и задержали постороннего с признаками алкогольного опьянения. Им оказался 49-летний местный житель, привлекавшийся к административной ответственности.

По предварительной информации, знакомый мужчина пришел к 27-летней хозяйке частного дома для выяснения отношений. Когда женщина отказалась впускать незваного гостя в жилище, мужчина пришел в ярость, ударяя в дверь, стал грозить горожанке физической расправой. Испугавшись, она нажала установленную в доме кнопку экстренного вызова экипажа Росгвардии, который прибыл на сигнал спустя несколько минут и пресек противоправные действия. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной и имущественной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
15/04/2021
Происшествия
Белово

Новости Кузбасса

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