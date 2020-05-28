Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы защитили пенсионерку от неадекватного гражданина

В вечернее время в поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в помощи нуждается 66-летняя местная жительница, в частной дом которой пытается ворваться неадекватный мужчина.

Прибывшая на место происшествия спустя несколько минут группа задержания застала поврежденную входную дверь и испуганную хозяйку. Пенсионерка пояснила, что злоумышленник скрылся. В ходе поисковых мероприятий экипаж Росгвардии по горячим следам обнаружил и задержал налетчика. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, подозреваемый в неадекватном состоянии пытался выбить входную дверь веранды в частном доме заявительницы. Пенсионерка потребовала, чтобы неизвестный покинул территорию частного владения и пообещала вызвать полицию. В результате мужчина прекратил «штурм» и скрылся через огород.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного рецидивиста правоохранителям.

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/05/2020
Происшествия
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Власти Кемерова рассказали о последствиях урагана в городе
Вечером во вторник, 26 мая, на Кемерово, как и на всю область, обрушился ураган. Власти города...
В Кузбасс поступили 15 новых автобусов
Новый транспорт уже отправилась на городские и междугородные маршруты. Как сообщили в областной...
Последствия урагана в Кузбассе попали на видео
В Кузбассе 26-го мая бушевал ураган.
В кемеровском аэропорту началось строительство нового терминала
Объект планируется запустить в эксплуатацию в мае 2021 года, к празднованию 300-летия Кузбасса В...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus