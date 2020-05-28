В Кузбассе росгвардейцы защитили пенсионерку от неадекватного гражданина

В вечернее время в поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в помощи нуждается 66-летняя местная жительница, в частной дом которой пытается ворваться неадекватный мужчина.

Прибывшая на место происшествия спустя несколько минут группа задержания застала поврежденную входную дверь и испуганную хозяйку. Пенсионерка пояснила, что злоумышленник скрылся. В ходе поисковых мероприятий экипаж Росгвардии по горячим следам обнаружил и задержал налетчика. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, подозреваемый в неадекватном состоянии пытался выбить входную дверь веранды в частном доме заявительницы. Пенсионерка потребовала, чтобы неизвестный покинул территорию частного владения и пообещала вызвать полицию. В результате мужчина прекратил «штурм» и скрылся через огород.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного рецидивиста правоохранителям.