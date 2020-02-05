В Кузбассе Росгвардия будет бороться с браконьерами

Руководство Управления Росгвардии по Кемеровской области и кузбасского департамента по охране объектов животного мира заключило соглашение о сотрудничестве по противодействию незаконной охоте. Сторонами достигнута договоренность на проведение регулярных антибраконьерских рейдов при участии инспекторов лицензионно-разрешительной работы и бойцов спецподразделений силового ведомства.
Профилактические мероприятия будут осуществляться по всей территории области. Особое внимание стражи правопорядка уделят соблюдению гражданами требований законодательства в сфере оборота оружия.
Росгвардия Кузбасса напоминает, что нарушителям правил охоты грозит административное наказание с последующим изъятием оружия. Кроме этого, браконьеры могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.
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