Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе Росгвардия и ГИБДД применяют беспилотную авиацию для фиксации нарушителей ПДД

 В Ижморском районе прошел первый совместный рейд в рамках межведомственного взаимодействия кузбасской Росгвардии и областной Госавтоинспекции с применением беспилотных летательных аппаратов войск правопорядка. Офицеры авиационного отряда специального назначения помогали сотрудникам ДПС в выявлении нарушителей правил дорожного движения. Особенное внимание уделялось профилактике происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения.

  Тактико-технические характеристики применяемых беспилотников позволяют осуществлять контроль дорожной обстановки протяженностью до двадцати километров. Благодаря встроенной системе высотного видеонаблюдения росгвардейцы производят запись нарушения, после чего передают информацию ближайшему экипажу Госавтоинспекции.

  Подобные рейды с применением беспилотных летательных аппаратов Росгвардии будут проходить регулярно по всей территории области.

Общество
Топ
Ижморский
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Общество
Топ
Ижморский

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Суд продлил арест трем руководителям ТЦ «Зимняя вишня»
Кемеровский областной суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста трем...
На Алтае двухлетний малыш вдохнул семечку и попал в больницу
На Алтае двухлетний малыш вдохнул семечку и попал в больницу. Об этом сообщают "Новости...
73 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Случаи заражения зафиксированы в Новокузнецке (34), Кемерово (21), Междуреченске (13), Калтане (2...
Приговор экс-мэру Берёзовского Дмитрию Титову вступил в силу
В Кузбассе вступил в силу приговор экс-мэру Берёзовского Дмитрию Титову. Как писал A42.RU, ранее...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus