В Кузбассе Росгвардия и ГИБДД применяют беспилотную авиацию для фиксации нарушителей ПДД

В Ижморском районе прошел первый совместный рейд в рамках межведомственного взаимодействия кузбасской Росгвардии и областной Госавтоинспекции с применением беспилотных летательных аппаратов войск правопорядка. Офицеры авиационного отряда специального назначения помогали сотрудникам ДПС в выявлении нарушителей правил дорожного движения. Особенное внимание уделялось профилактике происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Тактико-технические характеристики применяемых беспилотников позволяют осуществлять контроль дорожной обстановки протяженностью до двадцати километров. Благодаря встроенной системе высотного видеонаблюдения росгвардейцы производят запись нарушения, после чего передают информацию ближайшему экипажу Госавтоинспекции.

Подобные рейды с применением беспилотных летательных аппаратов Росгвардии будут проходить регулярно по всей территории области.