В Кузбассе Росгвардия начала подготовку к параду победы

В Кемерове и Новокузнецке подразделения Росгвардии приступили к подготовке к торжественному прохождению маршем в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парадные колонны войск правопорядка в этом году представят сотрудники ОМОН. Среди них стражи правопорядка, которые внесли личный вклад в борьбе с преступностью при исполнении служебного и воинского долга в родном Кузбассе и за его пределами.

Кроме того, в парадных колоннах пройдут воспитанники Росгвардии из детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова, а также курсанты Губернаторской кадетской школы-интерната полиции. В торжественном шествии также примут участие представители других силовых ведомств.