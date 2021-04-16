В Кузбассе Росгвардия начала подготовку к параду победы

В Кемерове и Новокузнецке подразделения Росгвардии приступили к подготовке к торжественному прохождению маршем в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парадные колонны войск правопорядка в этом году представят сотрудники ОМОН. Среди них стражи правопорядка, которые внесли личный вклад в борьбе с преступностью при исполнении служебного и воинского долга в родном Кузбассе и за его пределами.
Кроме того, в парадных колоннах пройдут воспитанники Росгвардии из детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова, а также курсанты Губернаторской кадетской школы-интерната полиции. В торжественном шествии также примут участие представители других силовых ведомств.
16/04/2021
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