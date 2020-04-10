В Кузбассе Росгвардия обеспечивает безопасность в зонах, прилегающих к кемеровскому аэропорту и медучреждениям

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению контроля соблюдения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории кемеровского аэропорта и медучреждений региона.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с сотрудниками полиции обеспечивают безопасность и контроль зоны прилета в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова.

Кроме того, сотрудники Росгвардии оказывают содействие взаимодействующим ведомствам на территории специально отведенной для обсервации в Кемеровском районе. В целях обеспечения защиты находящихся там граждан, и соблюдения санитарно-эпидемиологической обстановки на данном объекте организован стационарный пункт охраны.