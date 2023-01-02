В Кузбассе Росгвардия оказала содействие в обеспечении безопасности празднования Нового года

В период празднования Нового года в Кемеровской области к охране общественного порядка были привлечены более 100 сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Были задействованы подразделения ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Содействие правоохранителям оказали работники частных охранных организаций, а также представители добровольных народных дружин. Нарушений правопорядка не допущено.

В праздничные дни для безопасности кузбассовцев выделены дополнительные экипажи вневедомственной охраны. Маршруты патрулирования приближены к местам массовых гуляний. Инженерно-технические подразделения Росгвардии переведены на круглосуточное несение службы. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы в новогодние праздники продолжат осуществлять контроль за частной охранной деятельностью и оборотом гражданского оружия.

Фото: Росгвардия