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В Кузбассе Росгвардия оказала содействие в обеспечении безопасности празднования Нового года

 В период празднования Нового года в Кемеровской области к охране общественного порядка были привлечены более 100 сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Были задействованы подразделения ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.  Содействие правоохранителям оказали работники частных охранных организаций, а также представители добровольных народных дружин. Нарушений правопорядка не допущено.

В праздничные дни для безопасности кузбассовцев выделены дополнительные экипажи вневедомственной охраны. Маршруты патрулирования приближены к местам массовых гуляний.  Инженерно-технические подразделения Росгвардии переведены на круглосуточное несение службы. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы в новогодние праздники продолжат осуществлять контроль за частной охранной деятельностью и оборотом гражданского оружия.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
02/01/2023
Общество

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