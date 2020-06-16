В Кузбассе Росгвардия организовала детский творческий конкурс «люблю тебя моя Россия»

В областном центре в честь Дня России и 300-летия Кузбасса региональная Росгвардия проводит дистанционный конкурс детского творчества «Люблю тебя моя Россия». В номинации «Поэзия» детям сотрудников и военнослужащих войск правопорядка было предложено записать видеоролик, в котором они читают стихотворения, посвященные Отечеству.
Работы юных чтецов будут размещены в официальном сообществе в ВКонтакте «Росгвардия по Кемеровской области», где любой желающий может познакомиться с детским творчеством и проголосовать за понравившийся видеоролик.
По итогам голосования победителя ждет подарок от Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.
16/06/2020
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