В Кузбассе Росгвардия организовала детский творческий конкурс «люблю тебя моя Россия»

В областном центре в честь Дня России и 300-летия Кузбасса региональная Росгвардия проводит дистанционный конкурс детского творчества «Люблю тебя моя Россия». В номинации «Поэзия» детям сотрудников и военнослужащих войск правопорядка было предложено записать видеоролик, в котором они читают стихотворения, посвященные Отечеству.

Работы юных чтецов будут размещены в официальном сообществе в ВКонтакте «Росгвардия по Кемеровской области», где любой желающий может познакомиться с детским творчеством и проголосовать за понравившийся видеоролик.

По итогам голосования победителя ждет подарок от Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.