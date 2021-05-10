В Кузбассе Росгвардия организовала флешмоб ко Дню Победы

В областном центре в канун 9 Мая в жилом комплексе отряда специального назначения «Кузбасс» сотрудники военнослужащие войск правопорядка вместе с членами своих семей, воспитанниками класса Росгвардии и кадетами исполнили хором легендарную «Катюшу».

Так стражи правопорядка решили отпраздновать предстоящий День Победы. В мероприятии приняли участие жители четырех многоэтажек, которые вышли на свои балконы, украшенные российским триколором. Главным символом праздника стала одна из самых больших в России копий Знамени Победы. Для этого более семидесяти кадетов во дворе жилого комплекса развернули полотнище площадью почти 160 квадратных метров. Всего в флешмобе было задействовано около двухсот человек.

Командование войск правопорядка поздравило сотрудников, военнослужащих и членов их семей с Днем Победы, пожелав семейного благополучия, счастья и мирного неба над головой.