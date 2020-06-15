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В Кузбассе Росгвардия организовала флешмоб ко дню России

В областном центре в жилом комплексе отряда специального назначения «Кузбасс» военнослужащие войск правопорядка вместе с членами своих семей и кемеровскими школьниками исполнили хором гимн Российской Федерации.

Так росгвардейцы решили отпраздновать День России. В мероприятии приняли участие жители четырех многоэтажек, которые вышли на свои балконы, украшенные российским триколором. Всего в флешмобе было задействовано около трехсот человек.

Организаторы мероприятия поздравили военнослужащих и членов их семей с праздником, пожелав семейного благополучия и счастья.

 

Общество
kuzbassnews.ru
15/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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