В Кузбассе Росгвардия поможет в охране лесных ресурсов

Для предупреждения и пресечения незаконных рубок лесных насаждений на территории Кемеровской области привлечена авиация региональной Росгвардии.

Сотрудники войск правопорядка совместно с представителями взаимодействующих органов проведут комплекс профилактических мероприятий в труднодоступной местности. Использование вертолетов, оснащенных приборами воздушной разведки, позволит не только определить районы промысла «черных лесорубов», но также задействовать спецподразделения Росгвардии для задержания нарушителей.

Кроме этого, в ходе рейдов будет осуществляться аэровизуальное обследование пожароопасных участков.