Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе Росгвардия поможет в охране лесных ресурсов

    Для предупреждения и пресечения незаконных рубок лесных насаждений на территории Кемеровской области привлечена авиация региональной Росгвардии.

    Сотрудники войск правопорядка совместно с представителями взаимодействующих органов проведут комплекс профилактических мероприятий в труднодоступной местности. Использование вертолетов, оснащенных приборами воздушной разведки, позволит не только определить районы промысла «черных лесорубов», но также задействовать спецподразделения Росгвардии для задержания нарушителей.

    Кроме этого, в ходе рейдов будет осуществляться аэровизуальное обследование пожароопасных участков.

Общество
Экология
Топ
kuzbassnews.ru
28/04/2020
Общество
Экология
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Пьяный амурчанин обматерил сотрудников полиции
В Благовещенске на скамье подсудимых оказался несдержанный мужчина. Он в алкогольном угаре...
Умеренные дожди пройдут в Кузбассе в воскресенье
Днем воздух прогреется до +14, +19ºС, в горных районах +8, +13ºС. Ночью порывы ветра будут...
Кемеровчане останутся без дополнительного транспорта на Радоницу
Власти областной столицы не запустят дополнительный транспорт до мест погребения на Радоницу. Такие...
Погибший в Новокузнецке судебный пристав награжден посмертно
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus