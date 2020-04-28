В Кузбассе Росгвардия поможет в охране лесных ресурсов

Для предупреждения и пресечения незаконных рубок лесных насаждений на территории Кемеровской области привлечена авиация региональной Росгвардии.
Сотрудники войск правопорядка совместно с представителями взаимодействующих органов проведут комплекс профилактических мероприятий в труднодоступной местности. Использование вертолетов, оснащенных приборами воздушной разведки, позволит не только определить районы промысла «черных лесорубов», но также задействовать спецподразделения Росгвардии для задержания нарушителей.
Кроме этого, в ходе рейдов будет осуществляться аэровизуальное обследование пожароопасных участков.
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