В Кузбассе Росгвардия предложила меры по защите критической инфраструктуры

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в формате круглого стола обсудили результаты контроля за подразделениями охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны, а также вопросы безопасности на объектах транспорта, энергетики и другой критической инфраструктуры.

В мероприятии приняли участие начальник территориального органа генерал-майор Юрий Кель, представители отдела государственного контроля и Центра лицензионно-разрешительной работы региональных войск правопорядка, а также руководители подразделений охраны.

На совещании начальник отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Андрей Шарфин озвучил результаты проверок подразделений охраны, в ходе которых было выявлено 54 нарушения в сфере охранной деятельности. Кроме этого, представители войск правопорядка напомнили собравшимся об изменениях в законодательстве, а также поставили задачи на следующий год.

Отдельно участники обсудили тему дополнительной безопасности в условиях угроз критически важным объектам региона. Среди предложенных мер: усиление систем охраны и установка дополнительных технических средств в наиболее уязвимых местах объектов; проведение инструктажей по антитеррористической и противодиверсионной направленности в караулах и на постах объектов; осуществление усиленного контроля за пропускным и внутреобъектовыми режимами; возможность организации службы с использованием оружия на объектах критической важности и др.

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель обратил внимание на особую роль и ответственность подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны в обеспечении безопасности объектов критической инфраструктуры Кузбасса.

Фото: Росгвардия