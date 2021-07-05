В Кузбассе Росгвардия приступила к летнему периоду обучения

В начале июля по традиции в подразделениях Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и отряде специального назначения «Кузбасс» наступил летний период обучения. В режиме видеоконференцсвязи начальник территориального органа генерал-майор Юрий Кель обратился к начальникам и командирам структурных подразделений, нацелив на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки стражей правопорядка.
Во всех подразделениях прошли первые комплексные занятия с личным составом силового ведомства по соблюдению мер безопасности. Особое внимание уделялось правилам обращения с оружием и боеприпасами, обслуживания и эксплуатации техники, а также при проведении занятий по физической подготовке и оказанию первой медицинской помощи.
В рамках летнего периода обучения, который завершится в конце года, военнослужащие и сотрудники Росгвардии будут совершенствовать уровень профессионально-должностной подготовки на командно-штабных тренировках, учебно-методических сборах, полевых выходах, теоретических и практических занятиях.
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