В Кузбассе Росгвардия продолжает прием незарегистрированного оружия

В Ленинске-Кузнецком 38-летний местный житель добровольно выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии незарегистрированное оружие.

По предварительной информации, мужчина наводил порядок на территории частного дома, который принадлежал покойным родственникам. В гараже мужчина обнаружил неизвестное оружие. Зная из СМИ о проводимой в области профилактической операции, он решил добровольно выдать находку правоохранителем.

Инспекторы Росгвардии поблагодарили местного жителя за гражданский поступок. По предварительной информации, выданным оружием является двуствольное охотничье ружье 16 калибра 1971 года выпуска. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!