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В Кузбассе Росгвардия продолжает прием незарегистрированного оружия у граждан

 В поселке Тисуль 70-летняя местная жительница добровольно выдала инспекторам лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу незаконное оружие.

 По предварительной информации, пенсионерка в гараже разбирала вещи покойного супруга и обнаружила мешок, в котором находились разобранное ружье. Зная из СМИ, что в Кузбассе действует бессрочная профилактическая операция «Оружие», она решила добровольно выдать находку стражам правопорядка.

 Росгвардейцы выразили благодарность сельчанке за гражданский поступок. Выданным оружием является охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ-БМ 16 калибра 1956 года выпуска. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой пенсионерке может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 С начала года кузбассовцы добровольно выдали стражам правопорядка 94 единицы незаконного оружия, а также свыше 500 боеприпасов.

Общество
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kuzbassnews.ru
06/07/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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