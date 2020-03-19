В Кузбассе Росгвардия рассказала, как уберечь имущество от воров

В Кемерове в интервью областному телеканалу ГТРК «Кузбасс» заместитель начальника кемеровского филиала вневедомственной охраны региональной Росгвардии подполковник полиции Виталий Будников, рассказал телезрителям, к каким ухищрениям прибегают квартирные воры.
Несмотря на тенденцию к снижению подобных преступлений, жилища кузбассовцев, пренебрегающих мерами безопасности, не застрахованы от посягательств злоумышленников. Гость отметил, что входные двери, окна и балконы всегда были уязвимыми местами, поэтому их укрепление является основным в вопросах имущественной безопасности.
Подполковник Будников подчеркнул, что в большинстве случаев квартирные кражи совершаются, когда злоумышленники точно знают об отсутствии хозяев дома. Он обратил внимание телезрителей, что информация в социальных сетях о месте нахождения гражданина может быть использована ворами.
В ходе интервью Виталий Владимирович рассказал, что вневедомственная охрана накопила многолетний опыт борьбы с квартирными кражами. В настоящий момент самым надежным инструментом защиты является установка охранной сигнализации: в случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам Росгвардии, которые примут все меры к задержанию воров.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Как оказалось, продукты в магазинах имеются в достаточном количестве. Губернатор осмотрел...
|
Внесение поправок в Конституцию остается одной из самых обсуждаемых тем последнего времени. Своим...
|
Комментаторы в свою очередь пишут, что детский городок изначально был не качественно сделан,...
|
Напомним, что аналогичные стихи барнаульцы писали по поводу визитов Дмитрия Медведева в Барнаул в...