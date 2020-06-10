В Кузбассе Росгвардия запустила патриотическую акцию «С чего начинается Родина»

Памятный проект, посвященный Году памяти и славы, призван напомнить гражданам о подвигах героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы в городах и поселках родного края. Акция реализуется Управлением Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с представителями Совета краповых беретов отряда специального назначения «Кузбасс» и учащихся школы №74.

В рамках проекта росгвардейцы со школьниками подготовили серию видеороликов про тех, кто оставил след не только в истории нашей страны, но и на ее карте. Первая серия посвящена улице, названная в честь героя-кузбассовца Ильи Назарова.

Илья Семенович Назаров родился 2 августа 1918 года в селе Ильинка семье крестьянина, а в первый же день войны добровольцем отправился на фронт. 30 мая 1944 года враг перешел в наступление, пытаясь уничтожить советский плацдарм на реке Прут. Через несколько часов ожесточенного боя и восьми уничтоженных танков врага в живых осталось только шесть советских бойцов. В их числе Илья Назаров и его однополчанин, белорус Виктор Тумар. В один из моментов, ставший для боя переломным, оба схватили последние гранаты и бросились на танки противника, остановив наступление. Звание Героя Советского Союза Илье Семеновичу Назарову присвоено 13 сентября 1944 года, посмертно.

Ныне на улице Назарова расположена набережная в Кировском районе областного центра, средняя образовательная школа, корпус медицинского университета, спортивный стадион, детские площадки, городской парк «Березовая роща», а также Монумент воину-победителю, Памятник танку Т-34 и Обелиск героям-комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.