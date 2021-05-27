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В Кузбассе Россельхознадзор изъял более 800 кг некачественной крупы из бюджетных учреждений.

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса проведено 14 плановых выездных проверок в бюджетных учреждениях (школы, деские сады, больницы и пр.) осуществляющих закупку зерна и продуктов его переработки для государственных нужд на территории Кузбасса. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами ведомства проконтролировано 110 партий зерновой продукции общим весом более 2 тонн.

В ходе этих проверок выяснилось, что 33 партии круп (гречневой, манной,рисовой и т. д.) находились в обращении с нарушением требований законодательство в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. В итоге специалисты изъяли из обращения более 800 кг крупы- некачественной или потенциально опасной. Было составлено 25 протоколов по ст 7.18 КоАП РФ за закупку и хранение (оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативной документации. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Общество
kuzbassnews.ru
27/05/2021
Общество

Новости Кузбасса

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