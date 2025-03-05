В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственников зарастающих пахотных земель в границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района

Зарастание четырех земельных участков совокупной площадью 35,3 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 18 февраля 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сорной растительности (бодяк, осот, полынь, молочай и др.) до 1,5 метра, а также деградация земельных участков, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи 27 февраля 2025 года гражданам, в пользовании которых данные участки находятся на праве собственности, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.