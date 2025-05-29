В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на экспортную партию рапса

22 мая 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу в связи с выявлением в обращении декларации о соответствии, оформленной с внесением недостоверных сведений в документах.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что предприниматель оформил 5 000 т рапса при наличии сведений об урожае в объеме в 3,5 раза меньшем — 1 419,55 т, что свидетельствует о расхождении в объемах и недостоверном декларировании соответствия продукции.

Таким образом, установлен факт несоответствия декларации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

Декларация о соответствии, заявителем которой является сельхозтоваропроизводитель из Тисульского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, была признана недействительной.

Также в качестве превентивной меры нарушителю предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна проводить в количестве, не превышающем массу собранного урожая зерна (в весе после доработки).