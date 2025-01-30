В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с недостоверным декларированием

28 января 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на экспортную партию рапса урожая 2024 года, оформленную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

При урожае в 700 т юридическим лицом проведены процедуры оценки (подтверждения) соответствия 2 тыс. т рапса, то есть объема, почти в три раза превышающего фактический вес, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции.

Таким образом, декларация о соответствии принята на основании недостоверных сведений и документов, требуемых для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям.

Заявителем декларации и изготовителем зерна является сельхозтоваропроизводитель из Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 29 января 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем массу собранного урожая.

За первый месяц текущего года это четвёртый случай выявления специалистами Россельхознадзора недостоверного декларирования партий рапса, предназначенных к экспорту из региона.