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В Кузбассе Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии на сою.

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна  в отношении       ельхозтоваропроизводителя.

В ходе мероприятия установлено, что ООО СПК «Чистогорский» была зарегистрирована декларация о соответствии на партию сои с неполным проведением комплекса исследований, предусмотренных требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов, используемых на посевах сои.

   Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной. Действие декларации о соответствии во ФГИС «Росаккредитация» прекращено.

    Юридическому лицу, с целью дальнейшего недопущения нарушений, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
24/01/2023
Общество
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