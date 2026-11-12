В Кузбассе Россельхознадзор провел профилактический визит для сельхозпроизводителя в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

С 23 по 28 октября 2026 года государственный инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел обязательный профилактический визит для кузбасского производителя сельскохозяйственной продукции из Тяжинского муниципального округа, зарегистрированного во ФГИС «Сатурн».

Мероприятие для ИП Рапана К.И. состоялось в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Для максимально объективной оценки состояния сельхозугодий инспектор применил современные технические средства. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был проведен аэровизуальный осмотр значительных площадей, что позволило детально оценить состояние открытых земельных участков. Фиксация выявленных сведений и оформление материалов осуществлялись в режиме реального времени с использованием мобильного приложения «Инспектор».

Представитель ведомства проинформировал об обязательных требованиях, предъявляемых к работе агрария, к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых исходя из присвоенной категории риска.

Также в ходе профилактического визита были даны разъяснения по вопросам работы в системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн», особенностям внесения информации в систему, обязательному порядку информирования населения о проведении работ, связанных с применением пестицидов и агрохимикатов. Особое внимание уделено вопросам применения препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерам административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также изменениям в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

По результатам мероприятия нарушений не выявлено.

Фото: Россельхознадзор