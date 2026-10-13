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В Кузбассе Россельхознадзор с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для кузбасского сельхозтоваропроизводителя
7 октября 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с использованием мобильного приложения «Инспектор» провел консультационное мероприятие для представителя ООО «Раздолье». Хозяйство осуществляет деятельность более 13 лет на территории Топкинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и специализируется на реализации зерновых и зернобобовых культур, а также кормовых культур.
В ходе консультации сельхозтоваропроизводителю разъяснены требования действующего законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Особое внимание уделено процедуре подтверждения соответствия зерна в форме декларирования — она проводится по единым правилам и схемам, закреплённым в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).
Представитель ведомства подробно осветил обязательные требования, предъявляемые на всех этапах оборота зерна — при хранении, перевозке, реализации и утилизации. Также были рассмотрены ключевые положения Федерального закона «О зерне» и нормы технического регламента ТР ТС 015/2011. В рамках диалога обсуждён порядок проведения лабораторных исследований по выявлению ГМО.
Представителю хозяйства рекомендован комплекс мер:приобретение семян исключительно у проверенных поставщиков с полным пакетом документов, усиление входного и производственного контроля, обязательное исследование каждой партии семян рапса на наличие ГМО, а также проведение дополнительных исследований в лабораториях Россельхознадзора.
Применение мобильного приложения «Инспектор» позволило оперативно предоставить хозяйствующему субъекту актуальные разъяснения и обеспечить понимание обязательных требований без выезда инспектора на место.