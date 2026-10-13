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В Кузбассе Россельхознадзор выявил нарушения при применении пестицидов на полях в Юргинском муниципальном округе

28 августа 2026 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило обращение о нарушении требований законодательства при проведении обработки сельскохозяйственных угодий пестицидами в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом проведён анализ данных Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»). Установлены факты внесения неполных и искажённых сведений. В ряде актов применения пестициды и агрохимикаты указаны хаотично, без привязки к конкретным земельным участкам. Это нарушает требования Постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 828 «О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов».

Выявлены нарушения регламентов применения пестицидов по дозировкам и кратности обработок. Зафиксированы случаи превышения норм расхода препаратов, а также многократное применение средств защиты растений, для которых действующими регламентами установлена однократная обработка.

Кроме того, не подтверждено надлежащее информирование населения о запланированном применении пестицидов. Сведения в карточках применения не размещены на Портале «Пчеловодов». Публикации в газете «Юргинские ведомости» не содержат обязательных сведений, предусмотренных частью 5 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».

5 октября 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило ООО «Авангард» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Россельхознадзор напоминает, что соблюдение регламентов применения препаратов и своевременное информирование заинтересованных лиц — обязательные условия безопасного использования пестицидов, а также меры по защите интересов пчеловодов и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

Общество
kuzbassnews.ru
13/10/2026
Общество
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