В Кузбассе Россельхознадзором выявлено недостоверное декларирование 2,2 тысячи тонн пшеницы

22 октября Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение предпринимателю в связи с выявлением обращения декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Топкинского муниципального округа Кемеровской области.

Ранее при мониторинге сведений, содержащихся во ФГИС «Сатурн» и реестре сертификатов и деклараций о соответствии Росаккредитации, инспектор ведомства установил, что при декларировании пшеницы на пищевые цели ИП Джабиев И.В. не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицида «Альбит» (калий азотнокислый, калий фосфорнокислый двухзамещенный, карбамид, магний сернокислый, поли-бета-гидроксимасляная кислота), применённого при его выращивании в 2025 году.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

Нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.

Фото: Россельхознадзор