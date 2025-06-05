В Кузбассе с помощью приложения «Инспектор» состоялась оценка соответствия лицензиата требованиям в сфере обращения ветпрепаратов

26 мая 2025 года инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проведена оценка соответствия лицензионным требованиям в отношении кемеровской организации — ООО «Четыре Лапы»». Соответствующая заявка о добавлении адресов в перечень мест осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения поступила в ведомство 20 мая 2025 года через функционал ЕПГУ.

Процедура состоялась в дистанционном формате с помощью мобильного приложения «Инспектор», в ходе которой специалист Россельхознадзора зафиксировал, что помещения, технические средства, оборудование, которые предполагается использовать, соответствуют требованиям, предъявляемым в рамках лицензируемого вида деятельности.

В этой связи в отношении ООО «Четыре Лапы» ведомством принято положительное решение о добавлении новых адресов в перечень мест ведения фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения:

— г. Новокузнецк, ул. Запорожская, д. 69;

— г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, д. 4;

— г. Новокузнецк, ул. А.В. Косилова, д. 13.

Стоит отметить, что на государственную услугу по предоставлению лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения Россельхознадзором получен сертификат соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности. При этом клиентоцентричный и оперативный подход при оформлении документации для участников бизнеса обеспечен благодаря применению мобильного приложения «Инспектор», которое автоматизирует выполнение ведомственных функций.