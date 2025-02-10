В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили актуальные вопросы пчеловодства

6 февраля в Кемерово состоялось межведомственное совещание по актуальным на 2025 год вопросам пчеловодства Кузбасса, решение которых имеет важное значение для дальнейшего развития этого сектора сельского хозяйства.

На встречу, инициированную заместителем председателя Правительства Кемеровской области — Кузбасса — министром сельского хозяйства Кузбасса Андреем Ариткуловым, были приглашены пчеловоды региона, члены союза пчеловодов России и представитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора – заместитель руководителя Марина Язькова.

Участники обсудили вопросы маркировки пчелосемей, обязательность которой наступит с 1 сентября 2025 года, задачи по увеличению пчелосемей отечественной селекции, а также законодательные инициативы отраслевого сообщества и положительные практики организации взаимодействия между растениеводами и пчеловодами в целях исключения случаев потравы пчел.

Учитывая, что пчеловодство является одним из важных направлений сельского хозяйства в виду обеспечения опыления растений, на совещании единогласно отмечена важность разработки региональных мер, направленных на ужесточение требований к аграриям при применении пестицидов и агрохимикатов в период цветения растений.

Кроме того, аналогичная оценка дана и необходимости соблюдения санитарных зон между полями и населенными пунктами в рамках СанПин, а также предоставления площадок для изоляции пчел на период обработки полей агрохимией.

Завершающим аккордом встречи стало обсуждение вопроса о необходимости выработки уполномоченными отраслевыми и правоохранительными органами комплекса мероприятий по противодействию незаконному ввозу на территорию Кузбасса и транзиту по региону импортных пчелопакетов.