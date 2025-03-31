В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили мероприятия в рамках подготовки региона к установлению особого противопожарного режима

27 марта 2025 года заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова приняла участие в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кемеровской области-Кузбасса.

Встреча состоялась под руководством первого заместителя Губернатора Кемеровской области — Кузбасса — председателя Правительства Кемеровской области — Кузбасса Андрея Панова с участием представителей региональных подразделений Главного управления МЧС России, Департамента по чрезвычайным ситуациям, Департамента лесного комплекса, федеральных органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и других членов комиссии.

На заседании обсуждались вопросы реализации плана работы Комиссии на 2025 год, а также необходимость принятия дополнительных мер по снижению рисков ландшафтных и лесных пожаров в период действия на территории региона с 15 апреля по 1 июня особого противопожарного режима.

Одна из главных задач — это готовность муниципальных образований. В этой связи участники отметили важность выполнения мер по недопущению выжигания сухой травянистой растительности в период особого противопожарного режима на землях сельскохозяйственного назначения.

Здесь особое практическое значение имеет распространение среди граждан знаний об альтернативных путях использования прошлогодней растительности с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур, о внедрении новых стереотипов хозяйствования без использования огня, а также о негативном влиянии огня на плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных культур.

Представляя Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, Марина Язькова сообщила, что в период действия особого противопожарного режима специалисты ведомства для обеспечения соблюдения обязательных требований земельного законодательства, в том числе в рамках профилактической работы, ежедневно проводят мониторинг сельхозземель на территории Кемеровской области-Кузбасса области.

В завершение участники обозначили план работы на предстоящий период по выполнению всего комплекса дополнительных мероприятий, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области — Кузбасса области.