В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили вопросы подготовки региона к проведению весенних полевых работ

18 апреля 2025 года заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова приняла участие в агрономической конференции по вопросам подготовки и проведения весенних полевых работ в Кемеровской области — Кузбассе. Встреча состоялась под руководством Губернатора Кемеровской области — Кузбасса Ильи Середюка с участием министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, руководителей и представителей аграрных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, руководителей и ведущих специалистов муниципальных сельхозуправлений, уполномоченных отраслевых контрольных (надзорных) органов, представителей научных и учебных заведений, поставщиков техники, семян и удобрений.

В ходе конференции губернатором определена стратегия весеннее-полевых работ, обсуждались вопросы готовности предприятий к севу с учетом прогноза погодных условий, обеспеченности семенами яровых культур и готовности техники на 2025 год. Особое внимание было обращено на ввод в оборот неиспользуемой пашни с учетом плана засеять 900,6 тысяч га земель.

«Также в этом году планируется ввести в сельхозоборот 20,2 тысяч га брошенных земель. Сельскохозяйственная продукция будет востребована всегда. Мы будем поддерживать амбициозные планы наших сельхозпроизводителей, экспорт не только в регионы РФ, но и за рубеж», – отметил Илья Середюк.

Представляя Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, Марина Язькова сообщила, что в настоящее время ведение сельского хозяйства практически невозможно без применения профессиональных средств защиты растений — пестицидов. Вместе с тем, бесконтрольное их применение ведёт к ухудшению экологической обстановки, а, следовательно, ставит под сомнение вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Напомнила о необходимости проведения обследования посевов в период вегетации на наличие карантинных для Российской Федерации организмов и планирования экспорта растениеводческой продукции из Кузбасса с учетом основных требований стран импортеров. Также разъяснила работу ведомства по приему и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке зерна в Китай с оформлением через систему «Цербер».

Кроме того, Марина Язькова сообщила об обязанности правообладателей соблюдать требования в области охраны земель; принимать меры по не допущению самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, проведению восстановительных работ в случае деградации земель; а также проинформировала о негативном влиянии огня на плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных культур.

В завершение выступления Марина Язькова подчеркнула, что специалисты ведомства готовы оказывать всестороннюю помощь сельхозпроизводителям в решении практических вопросов при работе в информационных системах Россельхознадзора, в том числе интегрированных с другими отраслевыми системами.