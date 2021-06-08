В Кузбассе саперы Росгвардии уничтожили гранату времен Гражданской войны, обнаруженную на улице велосипедистом

В подразделение кемеровского ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу поступило сообщение о найденном в городе Тайга предмете, схожем с гранатой. Подозрительную находку обнаружил местный житель на территории заброшенного завода во время велосипедной прогулки.

К месту происшествия прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. При осмотре предмета, несмотря на сильные следы коррозии, саперы Росгвардии установили, что находкой является британская ручная осколочная граната Миллса времен Гражданской войны. Боеприпас представлял угрозу, поэтому саперы уничтожили его на безопасном участке с помощью накладного заряда.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву. Кроме этого, на территории области продолжает действовать профилактическая операция «Оружия», в рамках которой граждане могут добровольно выдать незаконный арсенал и получить за это денежное вознаграждение. Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02.