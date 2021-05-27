В Кузбассе саперы Росгвардии уничтожили опасную находку

В ОМОН г. Новокузнецк Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу поступила оперативная информация о найденном в гаражном кооперативе предмете, конструктивно схожем с боеприпасом. Прибывшие на место саперы установили, что находкой является минометный снаряд со следами сильной коррозии и представляет угрозу. Боеприпас был вывезен на безопасный полигон и уничтожен накладным зарядом.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву. Кроме этого, на территории области продолжает действовать межведомственная профилактическая операция «Оружие», в рамках которой граждане могут добровольно сдать незаконный арсенал и получить за это денежное вознаграждение. Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатые вещества, взрывные устройства и боеприпасы необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02.