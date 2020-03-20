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В Кузбассе сегодня вспоминают погибших кемеровских спецназовцев – Героев России

    В областном центре на территории отряда специального назначения «Кузбасс» состоялся памятный митинг, посвященный погибшим Героям России - старшему лейтенанту Сергею Цветкову и рядовому Тимуру Ибрагимову. Военнослужащие Росгвардии почтили павших сослуживцев минутой молчания и возложили живые цветы к мемориалу.

     «Пусть их имена навеки останутся не только высеченными на граните, но и в наших сердцах, а их бессмертный подвиг передается из поколения в поколение, - обратился к личному составу командир отряда специального назначения «Кузбасс» полковник Александр Соболевским».

 

    В марте 2009 года на территории Дагестана разведгруппа командира Цветкова наткнулась на вооруженную банду, которая долгое время не давала покоя местным жителям, совершая теракты, убийства и другие тяжкие преступления. Чтобы покончить с бандитами, разведчики отряда специального назначения «Кузбасс» вступили с хорошо подготовленными боевиками в ожесточенный бой, который продлился двое суток. Банда была уничтожена. Двое кемеровских спецназовцев - старший лейтенант Сергей Цветков и рядовой Тимур Ибрагимов были удостоены званий Героя России посмертно.

Общество
kuzbassnews.ru
20/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

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