В Кузбассе сельские администрации Мариинского района в установленный срок не создали специализированные службы похоронного дела

Ещё осенью 2019 года Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил административные исковые требования прокурора и признал незаконным бездействие администраций всех сельских поселений Мариинского муниципального района Кузбасса в части организации ритуальных услуг на своих территориях, обязав их в срок не позднее 1 января 2021 года создать в каждом из 12 сельских поселений специализированные службы похоронного дела.

Ранее мы писали о заявленных прокурором г.Мариинска административных исковых требованиях к администрациям двенадцати сельских поселений Мариинского муниципального района, в результате рассмотрения которых суд признал незаконным бездействие сельских администраций в части решения вопроса по организации ритуальных услуг на подведомственных им территориях, и обязал их создать специализированные службы по вопросам похоронного дела, установив срок для исполнения данной обязанности: не позднее 1 января 2021 года.

После вступления в законную силу решений суда представителям городской прокуратуры были выданы исполнительные листы для возможности принудительного исполнения судебных актов.

Однако почти через полтора года после вынесения решений суда стало известно, что в установленный судом срок они оказались не исполненными. Это выяснилось в связи с обращением 2 апреля 2021 года в суд глав всех двенадцати сельских поселений с заявлениями об отсрочке исполнения судебных решений. Заявления поданы после того, как накануне, 23 марта, органами принудительного исполнения были возбуждены исполнительные производства, находящиеся на принудительном исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Кемеровской области.

Просьбу об отсрочке исполнения решений до 31 декабря 2021 года главы сельских поселений мотивируют невозможностью их исполнения в связи с начавшейся в 2020 году работе по преобразованию муниципальных образований, входящих в состав Мариинского муниципального района, в результате которой с 1 июля 2021 года должно быть создано новое муниципальное образование Кузбасса – Мариинский муниципальный округ.

В настоящее время Мариинским городским судом Кемеровской области для рассмотрения вопроса об отсрочке исполнения решений суда назначены судебные заседания.

Следует отметить, что отсутствие специализированных похоронных служб в сельских поселениях лишает лиц, принявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, права выбора между осуществлением погребения безвозмездно специализированной службой в соответствии с гарантированным перечнем услуг, либо самостоятельно с последующим получением социального пособия на погребение. Также отсутствие специализированных похоронных служб в сельских поселениях нарушает права проживающих там жителей на выбор исполнителя ритуальных услуг ввиду отсутствия конкуренции.