В Кузбассе семьям с детьми от 8 до 17 лет перечислено более 3 млрд рублей

Продолжается прием документов на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет. Если заявление, поданное до 1 октября 2022 г., одобрят, пособие будет назначено с 1 апреля. Семья получит первую выплату сразу за 5 месяцев.

По окончании переходного периода, по заявлениям, поданным с 1 октября 2022 г., ежемесячная денежная выплата осуществляется начиная с месяца достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого месяца. В остальных случаях выплата осуществляется с месяца подачи заявления.

В Кемеровской области эту выплату уже получают родители более 79 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям выплачено 3,6 млрд рублей.

Напомним, выплата на детей от 8 до 17 лет назначается семьям с низким доходом. Для его оценки рассматривается нуждаемость семьи в комплексе: доход и имущество. Выплату одобрят, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. В Кузбассе этот размер равен 6437 руб., 9655,5 руб. или 12874 руб. в месяц соответственно.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу и МФЦ.