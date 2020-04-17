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В Кузбассе скончался первый пациент с коронавирусом

По информации областного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции, 15 апреля в реанимации городской больницы г. Белово скончался пациент с пневмонией. Ранее он также проходил лечение в Краснобродской городской больнице.

Первый тест на коронавирус у данного пациента показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.

В настоящее время определен 1-й и 2-й круг лиц, контактировавших с данным пациентом, всем выданы предписания об обязательной самоизоляции. Тестирования на коронавирус первому кругу лиц будут проведены сегодня (17 апреля), второму кругу лиц — завтра (18 апреля).

По решению штаба  Беловская районная больница и Краснобродская городская больница, где проходил лечение погибщий пациент, переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля. Медицинский персонал этих больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Пациенты, находящиеся в больницах, продолжат получать запланированное лечение.

Также по решению штаба на 14-дневный карантин закрыт Храм пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание скончавшегося пациента.

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kuzbassnews.ru
17/04/2020
Здоровье
Общество
Происшествия
Топ
Белово
Новости Кузбасса

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