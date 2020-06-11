В Кузбассе состоялась онлайн-встреча с участниками проекта «Профбус»

Проект нацелен на повышение квалификации педагогических работников отдаленных сельских территорий Кузбасса в форме выездных образовательных сессий. «Профбус» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
На онлайн встрече руководитель проекта Галина Алексеевна Вашкина подвела промежуточные итоги реализации проекта, обсудила с участниками проекта организационные моменты. Также были намечены сроки проведения в территориях «Дня Практики» (при условии снятия карантина). Преподаватели ответили на вопросы слушателей по программе курса.
Организаторы проекта – АНО поддержки и развития молодежных инициатив «Будущее за молодыми» при участии Научно-методического центра города Кемерово подготовили для участников проекта востребованные курсы по направлениям: финансовая грамотность, разработка онлайн-курсов, основы грантрайтинга.
Проект охватывает пять территорий Кузбасса: Беловский, Кемеровский, Топкинский, Мариинский и Тяжинский районы.
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