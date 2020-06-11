В Кузбассе состоялась онлайн-встреча с участниками проекта «Профбус»

Вспышку коронавируса выявили в пансионате для престарелых в Кемерове По факту произошедшего в южной столице Кузбасса прокуратура проводит проверку. Напомним, за...

Мэрия найдет новых подрядчиков реконструкцию в сквере Кузнецова В сквере имени Кузнецова подрядчики приступили к строительно-монтажным работам в сентябре 2019 года.

Стало известно, как в Кемерове отметят День России Сегодня стало известно, какие мероприятия пройдут в пятницу.