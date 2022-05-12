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В Кузбассе состоялась премьера документального фильма «Освободитель. Человек и памятник»

Видеофильм создан командой Кузбасской медиа группы при поддержке Института развития интернета. Монумент «Воин-освободитель», открытый в 1949 году, многие десятилетия является главным символом Победы русского народа над фашизмом. Солдат со спасенной девочкой на груди – это образ русского солдата, спасшего Европу и весь мир от ужасов нацизма.
Воин из Кузбасса, старший сержант Красной Армии Николай Масалов в последние дни войны совершил подвиг, вошедший в историю. Рискуя своей жизнью, он спас из-под обстрела маленькую немецкую девочку.
Съемки фильма прошли в Кузбассе, в Москве и Берлине. Участники фильма – земляки Николая Ивановича Масалова из поселка Тяжинский, историки, эксперты, политики. Все они сходятся в одном. Русский солдат совершил великий подвиг, который не забудется никогда.
Сейчас в Кемерове создается мемориал героям-сибирякам, центральное место в котором займет копия памятника воину-освободителю из берлинского Трептов-парка. Этот документальный фильм – ответ на вопрос о том, кто же он такой – русский солдат со спасенной девочкой на груди.

Культура
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kuzbassnews.ru
12/05/2022
Культура
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Тяжин
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