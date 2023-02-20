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В Кузбассе состоялась встреча руководства и ветеранов с молодыми сотрудниками транспортной полиции

В этом году в большую семью транспортной полиции Кузбасса влились 20 новичков, среди которых сотрудники первого года службы и стажеры. Все они на протяжении нескольких месяцев работают в полную силу: обеспечивают охрану общественного порядка на Кемеровском железнодорожном вокзале, сопровождают пассажирские и пригородные поезда, занимаются оперативной работой, расследуют преступления.

Традиционная встреча с руководством Кузбасского ЛУ МВД России стала для молодежи одновременно информативной и торжественной. Начальники отраслевых служб подробно ответили на вопросы молодых сотрудников о специфике работы на объектах транспортного комплекса, осветили основные аспекты обязанностей и социальных гарантий полицейских. Начальник Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России полковник полиции Александр Гофман вручил каждому новобранцу своеобразную путевку в службу - «Наказ молодому сотруднику» и пожелал удачи.

Вторая часть мероприятия прошла в Музее истории линейного управления, где представитель Совета ветеранов Виктор Сантьев рассказал новым коллегам о формировании транспортной полиции Кузбасса, ее традициях и людях. Особый интерес слушателей вызвала история одного экспоната - металлического знака (жетона) с надписью - «Томское жандармское полицейское управление ж.д.» с прорезанным номером 5285. В 1995 году его обнаружили при сносе ветхого одноэтажного деревянного здания Томского ЛОВДТ (до 2010 года отдел входил в структуру Кузбасского УВДТ, а с конца 19 века в этом здании располагалась жандармско-полицейское управление Томской железной дороги). Теперь этот самый ценный и старый экспонат хранится в музее Кузбасского ЛУ МВД России как символ истории транспортной полиции (милиции) Сибирского региона.

В завершении встречи молодые сотрудники с удовольствием сфотографировались на память в музее истории Кузбасского ЛУ МВД России и отметили свое посвящение дружеским чаепитием.

Фото:  пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

Общество
kuzbassnews.ru
20/02/2023
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