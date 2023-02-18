В Кузбассе состоялся конкурс профмастерства среди автослесарей

В конкурсе профессионального мастерства состязались представители всех 20 филиалов «Пассажиравтотранса». Это лучшие работники предприятий, которые год отработали без нарушений трудовой дисциплины, крупных поломок и аварий на обслуживаемой технике.

Конкурс «Лучший по профессии» среди слесарей по ремонту подвижного состава проходил в два этапа. На первом – в ходе теоретического экзамена участникам нужно было за 20 минут ответить на 20 вопросов о техническом устройстве автобусов и машин. Второй этап – практический. На стенде, где установлен двигатель автомобиля «КамАЗ», необходимо было за 16 минут найти дефект в шейках коленчатого вала, и разобрав головку блока цилиндров, обнаружить неисправность, объяснив при этом эксперту, как ее устранить.

По итогам конкурса профессионального мастерства среди автослесарей лучшим признан Владимир Иванов из Тяжинского округа. Победитель конкурса вместе со званием «Лучший по профессии - 2023» получил 20 тысяч рублей премиальных и сертификат на годовое повышение заработной платы на 15 % ежемесячно. За второе место – премия 15 тысяч рублей и сертификат на 10 % прибавку к зарплате, за третье место – 10 тысяч рублей и плюс 5 % к зарплате. Все участники конкурса профмастерства отмечены премиями.