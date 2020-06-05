В Кузбассе состоялся вебинар для работодателей

Более 200 работодателей Кемеровской области смогли принять участие в вебинаре по теме формирования и представления сведений о трудовой деятельности, организованном Отделением ПФР по Кемеровской области.

На вебинаре рассматривался порядок заполнения отчета СЗВ-ТД. Форма конференц-связи позволяла слушателям сразу же проверять свой отчет, учитывая рекомендации специалистов ПФР. Особое внимание слушателей было обращено на распространенные ошибки. Например, когда при первичном представлении сведений о работнике не указываются данные на 01.01.2020 или в блоке о подаче заявления ошибочно заполняются поля и на бумажный и на электронный вариант.

Специалисты ПФР ответили на все вопросы, которые возникли у слушателей. Материалы онлайн-семинара будут доступны всем участникам после завершения трансляции в течение 3 месяцев.

Напомним, что работодатели подают в ПФР сведения о принятых и уволенных сотрудниках на следующий день после издания соответствующего приказа. По остальным кадровым мероприятиям отчет СЗВ-ТД подается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.