В Кузбассе состоялся вебинар для работодателей

Более 200 работодателей Кемеровской области смогли принять участие в вебинаре по теме формирования и представления сведений о трудовой деятельности, организованном Отделением ПФР по Кемеровской области.
На вебинаре рассматривался порядок заполнения отчета СЗВ-ТД. Форма конференц-связи позволяла слушателям сразу же проверять свой отчет, учитывая рекомендации специалистов ПФР. Особое внимание слушателей было обращено на распространенные ошибки. Например, когда при первичном представлении сведений о работнике не указываются данные на 01.01.2020 или в блоке о подаче заявления ошибочно заполняются поля и на бумажный и на электронный вариант.
Специалисты ПФР ответили на все вопросы, которые возникли у слушателей. Материалы онлайн-семинара будут доступны всем участникам после завершения трансляции в течение 3 месяцев.
Напомним, что работодатели подают в ПФР сведения о принятых и уволенных сотрудниках на следующий день после издания соответствующего приказа. По остальным кадровым мероприятиям отчет СЗВ-ТД подается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.
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