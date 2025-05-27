В Кузбассе состоялся заключительный концерт фестиваля-конкурса «Кузнецкая вольница»

В музее-заповеднике «Томская Писаница» собрались около 800 представителей казачьих сообществ, хранителей казачьей народной культуры из городских и муниципальных округов региона. Всего заключительный концерт XXIII межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры «Кузнецкая вольница» посетили более 2 тысяч человек.

Праздник казачьей культуры начался с молебна у часовни в честь Абалакской иконы Божией Матери. Затем прошло традиционное шествие казаков и творческих коллективов. На выставке мастеров декоративно-прикладного искусства «Традиции казачества храним» все желающие могли познакомиться с живописью, вышивкой, казачьей справой, традиционными оберегами и украшениями женщин-казачек. Особый интерес у гостей вызвали мастер-классы по казачьему боевому искусству, владению шашкой и нагайкой. Также действовали ремесленные площадки.

Кроме того состоялась выставка-дегустация казачьей походной кухни «Казак живет, хлеб да сало жует» (горячая уха, походная казачья каша «Кулеш», приготовленные по старинным рецептам пироги с ягодами, капустой, картофелем с грибами и праздничный «Курник»). В рамках фестиваля состоялся региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и открытые соревнования «Кузбасские Шермиции» (рубка шашкой, фланкировка, шашечный и кулачный бои, метание ножей и топора).

В Гала-концерте приняли участие 50 лучших творческих коллективов, представивших произведения, сполна раскрывающие богатую палитру казачьей культуры. Это авторские песни о казаках, байки, традиционные плясы и переплясы, воинские и семейно-бытовые песни.

Представители Мариинского округа отмечены наградами фестиваля-конкурса. Народные самодеятельные коллективы ансамбль фольклорной песни «Каравай», ансамбль русской песни «Шумиха» и хор русской песни «Лейся песня» (руководитель Надежда Игорьевна Уйманова) стали лауреатами первой степени. Также лауреатами первой степени стали народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Веселуха» (руководитель Елена Евгеньевна Штенко), образцовый самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль «Забава» и его группа «Росток» (руководитель Лилия Тарасовна Яковлева). Вокальная группа «Шанс» (руководитель Надежда Игорьевна Уйманова) – лауреат второй степени, мужской вокальный ансамбль «Волюшка» (руководитель Сергей Викторович Красов) – лауреат третьей степени. На выставке прикладного творчества, быта и ремесел «Традиции казачества храним» мариинские мастера Лариса Хайертдинова и ее отец Виктор Васильевич представили изделия ткачества и лоскутное шитье. За активное участие они награждены дипломом Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

Участники фестиваля-конкурса из Чебулинского округа достойно выступили на фестивале. Самодеятельный коллектив, казачий хор «Вольница» награжден дипломом первой степени в номинации «Казачья традиционная песня» и дипломом второй степени в номинации «Казачий пляс и перепляс». Юрий и Татьяна Михайловы отмечены дипломом первой степени в номинации «Авторские песни казачьей тематики». Юрий Михайлович Михайлов также получил награду в номинации «Устно-поэтическое творчество». Дипломом второй степени награжден Игорь Васильев в номинации «Казачьи музыкальные традиции». Вокальный ансамбль «Чертополох» (руководитель Татьяна Валерьевна Михайлова) отмечен дипломом второй степени в номинации «Казачья традиционная песня». Ансамбль народной песни «Вечёра» под руководством Евгении Вячеславовны Ларионовой получил диплом в номинации «Казачья походная кухня» и диплом лауреата первой степени в номинации «Казачья традиционная песня». Руководитель народного самодеятельного коллектива, фотостудии «Зазеркалье» Федор Борисович Никитин из Чебулинского округа представивший творческие работы на выставке прикладного творчества, быта и ремесел «Традиции казачества храним», за активное участие был отмечен дипломом фестиваля-конкурса.

Не остались без наград и представители Тяжинского округа. Лауреатом первой степени в номинации «Авторская песня казачьей тематики» стал народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» (руководитель Сергей Александрович Каплунов, центр национальных культур, поселок Тяжинский). Достойно выступили и учащиеся отделения народного пения Тяжинской детской школы искусств № 31. Детский ансамбль «Молодцы» и Александр Лиферов стали лауреатами первой степени. Детские ансамбли «Сударушка» и «Потешки» – лауреаты второй степени (класс преподавателя Натальи Анатольевны Чухровой). Кирилл Петров стал лауреатом третьей степени (класс преподавателя Ольги Владимировны Стифоровой, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин, хореограф Людмила Ивановна Утробина).

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)