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В Кузбассе сотрудница Мариинского офиса Сбербанка присвоила принадлежащие банку деньги

В 2019 году 36-летняя сотрудница «Сбербанк России», занимающая должность заместителя руководителя дополнительного офиса Кемеровского отделения № 8615, присвоила более 76 тысяч рублей, вверенных ей в связи с осуществлением должностных обязанностей.

Подсудимая вину признала полностью, возместила ущерб в полном объёме и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в 2019 году подсудимая, испытывающая материальные затруднения, и в связи с этим желающая получить незаконное материальное обогащение, перед сдачей в кассу банка денежных средств, получаемых от физических лиц, изымала из пакета с наличными денежными средствами купюры в пределах сумм от одной до пяти тысяч рублей, вверенных ей в силу занимаемой должности, присваивая их. Таким образом она присвоила более 76 тысяч рублей, принадлежащих ПАО «Сбербанк России». Впоследствии образовавшаяся недостача была выявлена, как и лицо, присвоившее деньги. В ходе предварительного расследования ущерб обвиняемая возместила в полном объёме.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, не оспаривала обстоятельств содеянного, и настаивала на своём ходатайстве о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (то есть в особом порядке принятия судебного решения, при котором назначаемое наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое преступление).

Учитывая отсутствие отягчающих, а также наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
10/08/2020
Происшествия
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