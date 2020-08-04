В Кузбассе сотрудники Росгвардии уничтожили опасную находку

В Кемерове группе разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу поступила оперативная информация о подозрительной находке, обнаруженной на обочине проезжей части села Тараданово. Местные жители обнаружили в зарослях предмет, схожий с гранатой.

Для проверки сообщения на место происшествия прибыли взрывотехники Росгвардии. Сотрудники ОМОН установили, что найденным предметом является боевая граната Ф-1. Боеприпас был поврежден коррозией и представлял угрозу. Росгвардейцы вывезли находку на безопасный участок и уничтожили.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву. Кроме этого, на территории области продолжает действовать межведомственная профилактическая операция «Оружие», в рамках которой граждане могут добровольно сдать незаконный арсенал и получить за это денежное вознаграждение. Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатые вещества, взрывные устройства и боеприпасы необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02.