В Кузбассе сотрудники Росгвардии вернули домой потерявшегося мальчика

Вечером в городе Топки к экипажу вневедомственной охраны обратилась работница магазина, сообщившая о маленьком мальчике, который на протяжении длительного времени находился на улице один без присмотра взрослых. В ходе беседы с ребёнком росгвардейцы выяснили, что шестилетний горожанин отдалился от дома во время прогулки, заблудился и забыл свой адрес.

Стражи правопорядка напоили мальчика горячим чаем со сладостями, после чего со слов парня установили приметы места его проживания. Экипаж доставил ребенка к подходящему под описание многоквартирному дому, где мальчик сразу же узнал родной двор.

Стражи правопорядка передали ребёнка встревоженной матери, которая безуспешно пыталась разыскать сына. Получив от мальчика обещание больше не отправляться на прогулки по городу без взрослых, экипаж Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования.