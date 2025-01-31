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В Кузбассе сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России провели профилактические беседы с учениками и педагогами Кемеровских школ, направленные на предотвращение травмирования детей и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта.  Стражи порядка  продемонстрировали детям обучающие видеоматериалы и рассказали о важности соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Разъяснили уголовную и административную ответственность за действия, угрожающие безопасности железнодорожного транспорта, а также предупредили об опасности вовлечения несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, в том числе через Интернет.  В завершении встречи транспортные полицейские вручили школьникам памятки на тему профилактики травматизма. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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31/01/2025
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