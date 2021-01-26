В Кузбассе создается кадетский класс Росгвардии

В Кемерове начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель и директор Губернаторской кадетской школы-интерната полиции подписали соглашение о сотрудничестве.
В рамках достигнутых договоренностей на базе учебного заведения в текущем году запланировано открытие класса Росгвардии. Силовое ведомство примет активное участие в разработке программ специальной подготовки учащихся. Кадеты смогут лучше узнать о структурных подразделениях, задачах и особенностях службы в войсках правопорядка. В образовательном процессе задействуют действующих офицеров Росгвардии, а также ветеранов. Обучение в профильном классе позволит кадетам заполучить преимущества в подготовке для поступления в высшие военные учебные заведения войск национальной гвардии России.
Кроме практической помощи в учебном процессе силовое ведомство окажет содействие школе-интернату в подборе кандидатов для профильного класса.
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