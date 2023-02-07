В Кузбассе создан «рекрутинговый центр» для желающих вступить в федеральный регистр доноров костного мозга

Соглашение о взаимодействии подписано между Кузбасским центром крови и Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови. Совместная работа направлена на развитие Федерального регистра доноров костного мозга. Для организации такой работы в Кемеровской области с 2023 года начал действовать Рекрутинговый центр.

«Наше приоритетное направление - пополнение и развитие единой базы доноров через рекрутинговые центы, которые открываются по всей стране», - отметил главный врач Кузбасского центра крови, главный трансфузиолог области Илгиз Вафин.

Доноры костного мозга необходимы людям, страдающим злокачественными заболеваниями крови. Помочь им сохранить жизнь и вернуть здоровье может только пересадка клеток костного мозга. Современное отечественное здравоохранение обеспечивает далеко неполную часть в донорах костного мозга для реципиентов. Но в связи с развитием современных технологий массовое развитие донорства костного мозга стало возможным, в первую очередь, среди доноров крови. Хотя донорство костного мозга гораздо сложнее, чем донорство крови. Шанс совместимости донора костного мозга и реципиента очень мал, по статистике 1 на 10000 подборов; куда проще найти людей с одинаковой группой крови и резус фактором. Для поиска донора костного мозга приходится обращаться за границу, на что тратится много времени и средств. Не у всех есть такие возможности, а главное время. Для этого была создана единая база доноров костного мозга в России – Федеральный регистр.

Для вступления в Федеральный регистр потенциальному донору должно быть от 18 до 45 лет, он должен быть гражданином РФ, и не иметь хронических заболеваний. Человеку, изъявившему намерение стать донором костного мозга необходимо обратиться в центр крови, на выездной акции своего города или предприятия своего города, заполнить анкету-согласие на вступление в Федеральный регистр. Вступление в Регистр оформляется по двум документам – это паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Процедура вступления в Регистр достаточно проста, для этого у человека изъявившего намерение стать донором костного мозга в день заполнения анкеты возьмут пробирку крови - 4 мл. Образец крови пройдет лабораторное исследование на совместимость. В случае если донор и пациент совместимы, с донором связываются и у донора еще раз уточняют о готовности стать донором костного мозга, полностью обследуют и приглашают для проведения процедуры донации костного мозга.

Кузбасский центр крови более 3-х лет занимается рекрутированием жителей области в потенциальные доноры клеток костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток. За прошедший период количество кузбассовцев, вошедших в Федеральный регистр доноров клеток костного мозга, составило порядка 1962 человека, из них уже 4 донора были приглашены в Центры пересадки костного мозга.

Так, недавно, прошло награждение Почетного донора России ставшего реальным донором гемопоэтических стволовых клеток для пациента клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова. Медалью «За содействие донорскому движению» награжден сотрудник «Кемеровохиммаш» - Илья Доц.

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