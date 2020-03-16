Новости Кузбасса

13 марта 2020 года специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области отдела государственного земельного надзора, качества и безопасности зерна, отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля приняли участие в работе агрономической конференции, проводимой Администрацией Мариинского муниципального района Кемеровской области.

В ходе конференции обсуждались вопросы готовности к предстоящему севу, субсидирование сельскохозяйственного производства, осуществление противопожарных мероприятий, предотвращение весенних палов, подготовка семян сельскохозяйственных растений и другие насущные вопросы, касающиеся сельскохозяйственного производства Мариинского района.

Специалистами Управления были освещены установленные требования и обязательные мероприятия земельного законодательства Российской Федерации по охране и использованию земель сельскохозяйственного назначения оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ, обязательность проведения агрохимического и химико-токсилогического обследования, используемых земельных участков, проведение рекультивации нарушенных земель;

разъяснены законодательные нормы, регламентирующие порядок производства, реализации, транспортировки и использования семян, освещены вопросы о необходимости проведения обследования земельных участков сельхозназначения при производстве подкарантинной продукции на наличие карантинных вредных организмов, о карантинном фитосанитарном состоянии территории Кемеровской области, , соблюдения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.

Были рассмотрены случаи наиболее часто встречающихся правонарушений, вопросы их профилактики.